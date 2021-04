Vaccini Pfizer, 1,5 milioni di dosi in consegna alle Regioni (Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ iniziata oggi la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer, arrivate in mattinata presso gli aeroporti di Bergamo, Bologna, Brescia, Roma Ciampino, Milano Malpensa, Pisa e Venezia. Le consegne interesseranno più di 210 strutture sanitarie in tutta Italia, e si concluderanno entro 24 ore. Lo riferisce una nota dell’ufficio del commissario straordinario all’emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ iniziata oggi la distribuzionedi circa 1,5didi vaccino, arrivate in mattinata presso gli aeroporti di Bergamo, Bologna, Brescia, Roma Ciampino, Milano Malpensa, Pisa e Venezia. Le consegne interesseranno più di 210 strutture sanitarie in tutta Italia, e si concluderanno entro 24 ore. Lo riferisce una nota dell’ufficio del commissario straordinario all’emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

