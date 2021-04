Vaccini | ' l' Ue orientata a privilegiare i sieri a mRna'

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L'orientamento dell'Europa è fare sempre più ricorso aipreferiti, quindi, a quelli a vettore virale. Lo si apprende da fonti qualificate in Italia dopo i casi segnalati di trombosi ...

Attualmente iche usano l'Rna messaggero sono Pfizer e Moderna. In arrivo nelle prossime settimane altri due: Novavax e Curevax, quest'ultimo utilizza anch'esso la modalità mRna. .Nelle prossime settimane dovrebbero essere approvati invece altri due, Novavax e Curevac, quest'ultimo anch'esso con mRna. Leggi anche > Von der Leyen annuncia accordo con Pfizer La ...Covid: l'Unione Europea acquisterà più vaccini a mRna come Pfizer e Moderna, per cercare di dare una spinta alla campagna vaccinale ...Dopo i problemi legati ai vaccini anti Covid di AstraZeneca e Johnson&Johnson, entrambi a vettore virale, l'orientamento dell'Europa sarà di fare sempre più ricorso ...