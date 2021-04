Vaccini, la Danimarca abbandona AstraZeneca: “Stop definitivo alle somministrazioni”. Pausa temporanea per Johnson&Johnson (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Danimarca abbandona AstraZeneca: il nuovo piano di vaccinazioni di Copenaghen non prevede più le somministrazioni del composto Vaxzevria sviluppato dalla multinazionale anglo-svedese. A riportare la notizia è il sito dell’emittente danese TV 2, spiegando che il nuovo calendario aggiornato delle vaccinazione sarà presentato a breve e al suo interno non compare più AstraZeneca. La decisione segue ai casi di trombosi gravi, molto rari, riscontrati dopo le vaccinazioni con Vaxzevria, che hanno spinto gli Stati Ue a introdurre restrizioni all’utilizzo del composto: in Italia è raccomandato solo per le persone sopra i 60 anni, visto che le reazioni avverse sono state segnalate in persone di età inferiore. Il governo danese ha comunicato inoltre la sospensione temporanea delle vaccinazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) La: il nuovo piano di vaccinazioni di Copenaghen non prevede più ledel composto Vaxzevria sviluppato dalla multinazionale anglo-svedese. A riportare la notizia è il sito dell’emittente danese TV 2, spiegando che il nuovo calendario aggiornato delle vaccinazione sarà presentato a breve e al suo interno non compare più. La decisione segue ai casi di trombosi gravi, molto rari, riscontrati dopo le vaccinazioni con Vaxzevria, che hanno spinto gli Stati Ue a introdurre restrizioni all’utilizzo del composto: in Italia è raccomandato solo per le persone sopra i 60 anni, visto che le reazioni avverse sono state segnalate in persone di età inferiore. Il governo danese ha comunicato inoltre la sospensionedelle vaccinazioni ...

