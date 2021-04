Vaccini in Italia, in 24 ore 300 mila dosi somministrate. Ora i vaccinati sono 4,1 milioni (Di giovedì 15 aprile 2021) Secondo i dati ufficiali pubblicati dal ministero della Salute, il numero di dosi di Vaccini somministrate in Italia è arrivato a 13.831.009. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate in tutto 300.346 dosi. Ora le persone che hanno affrontato un intero ciclo di vaccinazioni contro il Coronavirus sono 4.119.950. la fascia di popolazione che ha ricevuto più dosi è quella tra gli 80 e gli 89 anni, a loro sono andate 4.371.745 dosi dall’inizio della campagna vaccinale. Dai grafici pubblicati sul portale Our World in Data, vediamo che in Italia sono state somministrate circa 22 dosi ogni 100 abitanti. Risultato ben lontano da Paesi come ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 aprile 2021) Secondo i dati ufficiali pubblicati dal ministero della Salute, il numero didiinè arrivato a 13.831.009. Nelle ultime 24 orestatein tutto 300.346. Ora le persone che hanno affrontato un intero ciclo di vaccinazioni contro il Coronavirus4.119.950. la fascia di popolazione che ha ricevuto piùè quella tra gli 80 e gli 89 anni, a loroandate 4.371.745dall’inizio della campagna vaccinale. Dai grafici pubblicati sul portale Our World in Data, vediamo che instatecirca 22ogni 100 abitanti. Risultato ben lontano da Paesi come ...

Advertising

Ettore_Rosato : Molto bene #Draghi. Essere autorevoli serve, ottima la notizia di nuovi #vaccini per l'Italia e per l'Europa. Per n… - Agenzia_Ansa : In questo trimestre arriveranno in Europa 50 milioni di dosi Pfizer in più, in Italia saranno oltre 670.000 dosi in… - Agenzia_Ansa : Provincia di Bolzano e Veneto in testa, indietro Sicilia e Calabria. È la situazione delle somministrazioni dei vac… - infoitsalute : Vaccini on demand in Italia: Figliuolo ci pensa. Come funzionano - italia_org_br : Mi sembra che tutti questi vaccini facciano questo, 1 morto qui, 32 la, 129 laggiù, 397 li, vi ricordate come è com… -