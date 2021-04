Vaccini in farmacia in Campania, c’è il si: ecco da quando (Di mercoledì 14 aprile 2021) Grazie ad un accordo tra Regione Campania e Federfarma, nel territorio regionale i Vaccini saranno somministrati anche in farmacia. ecco i dettagli Svolta importante sulle vaccinazioni in Campania. In seguito ad un accordo tra Regione e Ferderfarma, infatti, presto sarà possibile la somministrazione direttamente nelle farmacie delle dosi di vaccino Covid-19. La fornitura scelta è quella Johnson&Johnson anche se il lancio in Europa del vaccino made in USA è stato rinviato. Proprio in merito a questa delicata questione, è previsto oggi un incontro tra Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco, ISS e CTS per pianificare le mosse successive. In Campania è previsto l’arrivo di oltre 17mila dosi del vaccino J&J entro la giornata di venerdì. Nell’accordo siglato con ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 aprile 2021) Grazie ad un accordo tra Regionee Federfarma, nel territorio regionale isaranno somministrati anche ini dettagli Svolta importante sulle vaccinazioni in. In seguito ad un accordo tra Regione e Ferderfarma, infatti, presto sarà possibile la somministrazione direttamente nelle farmacie delle dosi di vaccino Covid-19. La fornitura scelta è quella Johnson&Johnson anche se il lancio in Europa del vaccino made in USA è stato rinviato. Proprio in merito a questa delicata questione, è previsto oggi un incontro tra Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco, ISS e CTS per pianificare le mosse successive. Inè previsto l’arrivo di oltre 17mila dosi del vaccino J&J entro la giornata di venerdì. Nell’accordo siglato con ...

