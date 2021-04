Vaccini in azienda: le indicazioni INAIL sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro (Di mercoledì 14 aprile 2021) Con la firma dell’accordo tra Governo e parti sociali sull’istituzione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro, coordinato dal Commissario Straordinario, la campagna vaccinale può proseguire con un ulteriore impulso. Il Protocollo stabilisce le regole per la somministrazione dei Vaccini in azienda, mentre vengono aggiornate anche le regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per il contenimento dei contagi da SARS-CoV-2. Il seguito all’accordo, nella giornata del 13 aprile è stato pubblicato il documento, elaborato dall’INAIL, insieme al Governo e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che contiene le indicazioni ad interim sull’attivazione dei punti vaccinali e su come effettuare ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Con la firma dell’accordo tra Governo e parti sociali sull’istituzione di punti straordinari dineidi, coordinato dal Commissario Straordinario, la campagna vaccinale può proseguire con un ulteriore impulso. Il Protocollo stabilisce le regole per la somministrazione deiin, mentre vengono aggiornate anche le regolesicurezza neidiper il contenimento dei contagi da SARS-CoV-2. Il seguito all’accordo, nella giornata del 13 aprile è stato pubblicato il documento, elaborato dall’, insieme al Governo e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che contiene lead interim sull’attivazione dei punti vaccinali e su come effettuare ...

