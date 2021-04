Vaccini Covid nel Lazio, PD: ‘Presentata mozione per produrli a nell’area industriale di Pomezia’ (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Lo stop a J&J è l’ennesima beffa. Il Lazio deve essere autosufficiente e produrre da sé i Vaccini”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano che spiega: “A Pomezia abbiamo un’area industriale farmaceutica di altissimo valore che dobbiamo assolutamente valorizzare e potenziare per sperimentare, sviluppare e produrre Vaccini anti Covid-19. Per questo, grazie all’impulso dei consiglieri del Pd di Pomezia Stefano Mengozzi e Paolo Zanin che ringrazio, ho presentato un documento ufficiale in Consiglio Regionale”. “Parliamo di un’area – sottolineano Califano, Mengozzi e Zanin – all’interno della quale hanno sede importanti aziende specializzate, note nel panorama nazionale e internazionale che rappresentano il 62 per cento di quelle operanti nel Centro Italia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Lo stop a J&J è l’ennesima beffa. Ildeve essere autosufficiente e produrre da sé i”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd, Michela Califano che spiega: “A Pomezia abbiamo un’areafarmaceutica di altissimo valore che dobbiamo assolutamente valorizzare e potenziare per sperimentare, sviluppare e produrreanti-19. Per questo, grazie all’impulso dei consiglieri del Pd di Pomezia Stefano Mengozzi e Paolo Zanin che ringrazio, ho presentato un documento ufficiale in Consiglio Regionale”. “Parliamo di un’area – sottolineano Califano, Mengozzi e Zanin – all’interno della quale hanno sede importanti aziende specializzate, note nel panorama nazionale e internazionale che rappresentano il 62 per cento di quelle operanti nel Centro Italia ...

