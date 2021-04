Vaccini, arrivano altre dosi Pfizer: tiene la campagna vaccinale (Di mercoledì 14 aprile 2021) La campagna vaccinale anti-Covid in Italia e in Europa potrà continuare come previsto: la fornitura aggiuntiva di Pfizer Biontech, che si conferma il vaccino-pilastro con quasi il 60% del totale e per l’Italia invierà 7 milioni di dosi in più entro fine giugno, permetterà di completare l’immunizzazione totale o parziale di anziani e categorie più fragili. “Finalmente il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Laanti-Covid in Italia e in Europa potrà continuare come previsto: la fornitura aggiuntiva diBiontech, che si conferma il vaccino-pilastro con quasi il 60% del totale e per l’Italia invierà 7 milioni diin più entro fine giugno, permetterà di completare l’immunizzazione totale o parziale di anziani e categorie più fragili. “Finalmente il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini arrivano Vaccini in Puglia, somministrate 845mila dosi: oltre 40mila inoculazioni dai medici di base. Ma Pfizer non basta 'Adesso la macchina organizzativa procede spedita, seppure con tutte le difficoltà, perché i vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna) che arrivano sono ancora pochi: di Pfizer, per esempio, 100mila a ...

Vaccini, "il papà di Ciarambino non ha fatto file". Ma il genitore: "Falso, non è nemmeno scesa dall'auto" Mentre tutti discutono arrivano due volte i vigili e una volta i carabinieri; arriva (nome e cognome) con il coniuge e il padre che doveva vaccinarsi. Due minuti di attesa e fa il vaccino: allora di ...

Vaccino, over 70 in sicurezza tra un mese, ma slitta l’immunità di gregge Proteggere gli anziani. Soprattutto la fascia di coloro che superano i settant’anni e che, secondo le statistiche, rappresentano l’86% dei decessi per Covid. «Se riuscissimo ...

Mantova, il pasticcio del nuovo portale e i pellegrinaggi per il vaccino Il cervellone del sistema privilegia la dose più veloce magari distante parecchi chilometri dal luogo di residenza. Il caso Castiglione: la metà dei seimila programmati nei prossimi trenta giorni risi ...

