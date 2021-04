Vaccini, Anelli (Fnomceo) “Da Figliuolo ottimo lavoro” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Apprezziamo molto il lavoro che il commissario straordinario, generale Figliuolo, sta facendo per la realizzazione del piano di vaccinazione”. Lo dice il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, dopo un incontro con Figliuolo. sat/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Apprezziamo molto ilche il commissario straordinario, generale, sta facendo per la realizzazione del piano di vaccinazione”. Lo dice il presidente della, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo, dopo un incontro con. sat/trg su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Vaccini, Anelli (Fnomceo) “Da Figliuolo ottimo lavoro” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Vaccini, Anelli (Fnomceo) “Da Figliuolo ottimo lavoro” - - FNOMCeO : @anell_f (Fnomceo) incontra il Generale Figliuolo: “Apprezzamento per l’ottimo lavoro. Obiettivo 500mila vaccini al… - Michele_Arnese : «Sollecito tutti ad avere fiducia nella scienza e ad affidarsi ai medici per la scelta del vaccino»: è l’appello di… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: 'Nel caso di #AstraZeneca - spiega - la raccomandazione di utilizzo per gli over 60 è legata ad un orientamento di grande prud… -