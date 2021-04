Vaccini ai familiari | 15 indagati fra medici e infermieri a Oristano

Advertising

Agenzia_Ansa : Quindici persone, tra medici e infermieri, sono indagate dalla Procura di Oristano per abuso d'ufficio e peculato,… - TgLa7 : Vaccini a familiari: indagati medici e infermieri a Oristano.15 gli avvisi di garanzia per abuso d'ufficio e pecula… - nicolettamart14 : RT @repubblica: Vaccini a familiari, 15 avvisi di garanzia a medici e infermieri - Sergei_Ardzinba : Covid, vaccini a familiari: indagati medici e infermieri - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Quindici persone, tra medici e infermieri, sono indagate dalla Procura di Oristano per abuso d'ufficio e peculato, con l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini familiari

...della Procura di sui 'furbetti dei: 15 le persone coinvolte, tra medici e infermieri, indagate per abuso d'ufficio e peculato, per aver somministrato il vaccino Pfizer a propri, ...Quindici persone, tra medici e infermieri, sono indagate dalla Procura di Oristano per abuso d'ufficio e peculato, con l'accusa di aver somministrato il vaccino Pfizer a propri(che non rientravano tra le previste categorie aventi diritto), abusando così della propria posizione. Dalle prime ore del giorno sono scattate le operazioni di notifica agli indagati da ...Secondo l'indagine dei Nas hanno somministrato il siero Pfizer ai propri parenti che non rientravano tra le categorie degli aventi diritto ...Quindici persone, tra medici e infermieri, sono indagate dalla Procura di Oristano per abuso d’ufficio e peculato, con l’accusa di aver somministrato il vaccino Pfizer a propri familiari (che non rien ...