'Usare i servizi dei trafficanti di esseri umani sarà un reato penale Ue', la proposta di Bruxelles" (Di mercoledì 14 aprile 2021) Usare 'i servizi derivanti dallo sfruttamento delle vittime della tratta' potrebbe essere presto un reato penale valido in tutta l'Ue. È questa una delle proposte centrali dell nuova strategia per la ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 14 aprile 2021)'iderivanti dallo sfruttamento delle vittime della tratta' potrebbe essere presto unvalido in tutta l'Ue. È questa una delle proposte centrali dell nuova strategia per la ...

Advertising

TodayEuropa : #Attualità #Network 'Usare i servizi dei trafficanti di esseri umani sarà un reato penale Ue', la proposta di Bruxe… - innovationpost_ : Il ministro dell’Innovazione e della #transizionedigitale, @vitt61, rimarca gli obiettivi del suo ministero: entro… - thebrightside0 : @SharingMob @playcar_sharing @fabiomereu Si può usare il bonus rottamazione auto per acquistare servizi di… - bikediablo : RT @LucaGuala: a #Roma si può parcheggiare vicino al centro per 2€ al giorno. Se questo non è un incentivo a usare l'auto in città, non so… - thebrightside0 : @FerdinandoC @GranataElena @DomaniGiornale È quel terzo che normalmente non contribuisce al bilancio statale pagand… -