USA, scorte petrolio settimanali in calo di 5,9 milioni/barili (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Sono diminuite oltre le attese le scorte di greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 9 aprile 2021, sono scesi di circa 5,9 milioni a 492,4 MBG, contro attese per un calo di 2,8 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un decremento di 2,1 milioni a 143,5 MBG, contro attese per un calo di 0,9 milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato un aumento di 0,3 milioni a quota 234,9 MBG (era atteso una crescita di 0,8 milioni). Le riserve strategiche di petrolio sono scese a 636,7 MBG. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Sono diminuite oltre le attese ledi greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 9 aprile 2021, sono scesi di circa 5,9a 492,4 MBG, contro attese per undi 2,8. Gli stock di distillati hanno registrato invece un decremento di 2,1a 143,5 MBG, contro attese per undi 0,9, mentre ledi benzine hanno registrato un aumento di 0,3a quota 234,9 MBG (era atteso una crescita di 0,8). Le riserve strategiche disono scese a 636,7 MBG.

