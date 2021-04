Usa | primo intervento Biden a Congresso il 28 aprile

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La speaker della Camera americana Nancy Pelosi ha invitato il presidente americano Joea intervenire per la prima volta davanti alriunito in seduta plenaria il 28prossimo. . ...

La speaker della Camera americana Nancy Pelosi ha invitato il presidente americano Joe Biden a intervenire per la prima volta davanti al Congresso riunito in seduta plenaria il 28 aprile prossimo. WASHINGTON, 14 APR - La speaker della Camera americana Nancy Pelosi ha invitato il presidente americano Joe Biden a intervenire per la prima volta davanti al Congresso riunito in seduta plenaria il 28 ...