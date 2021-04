USA: muore Bernie Madoff. Era stato condannato a 150 anni di carcere (Di mercoledì 14 aprile 2021) Bernie Madoff muore ad 82 anni in carcere. Era stato condannato in un carcere USA per frode e riciclaggio con una pena di ben 150 anni Uno dei più grandi truffatori della storia americana è stato trovato morto in carcere questo pomeriggio. I media USA riportano che Madoff sarebbe morto ad 82 per cause naturali mentre scontava la sua pena. Le forze dell’ordine arrestarono Bernie Madoff nel lontano 2008 grazie all’aiuto di una talpa, poi rivelatasi uno dei suoi figli. Dopo la denuncia fu arrestato e condannato ad una pena esemplare: ben 150 anni di detenzione per frode e riciclaggio. La truffa ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 aprile 2021)ad 82in. Erain unUSA per frode e riciclaggio con una pena di ben 150Uno dei più grandi truffatori della storia americana ètrovato morto inquesto pomeriggio. I media USA riportano chesarebbe morto ad 82 per cause naturali mentre scontava la sua pena. Le forze dell’ordine arrestarononel lontano 2008 grazie all’aiuto di una talpa, poi rivelatasi uno dei suoi figli. Dopo la denuncia fu arread una pena esemplare: ben 150di detenzione per frode e riciclaggio. La truffa ...

repubblica : Usa. muore in carcere il re delle truffe Bernie Madoff - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - USA: muore in carcere Bernie Madoff, organizzatore di una delle maggiori tru… - laredazzi : RT @repubblica: Usa. muore in carcere il re delle truffe Bernie Madoff - ge_group : #14arile #Usa, muore in carcere il re delle truffe Bernie #Madoff - MariaAlessia : RT @euronewsit: USA: muore in carcere Bernie Madoff, organizzatore di una delle maggiori truffe della storia -