Usa: è morto in carcere Bernie Madoff (Di mercoledì 14 aprile 2021) Bernie Madoff, l'architetto di una delle maggiori truffe della storia, è morto in carcere. Lo riportano i media americani, secondo i quali Madoff sarebbe morto per cause naturali. . 14 aprile 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021), l'architetto di una delle maggiori truffe della storia, èin. Lo riportano i media americani, secondo i qualisarebbeper cause naturali. . 14 aprile 2021

