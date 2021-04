Usa, agente di Minneapolis incriminata per omicidio di secondo grado (Di mercoledì 14 aprile 2021) Kim Potter, la poliziotta che ha ucciso il 20enne afroamericano Daunte Wright a Minneapolis, sarà incriminata per omicidio di secondo grado. L'agente, dopo l'omicidio, ha detto di essere stata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 aprile 2021) Kim Potter, la poliziotta che ha ucciso il 20enne afroamericano Daunte Wright a, saràperdi. L', dopo l', ha detto di essere stata ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Usa, agente uccide 16enne: aveva arma ad aria compressa #usa - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Usa, agente di Minneapolis incriminata per omicidio di secondo grado #KimPotter - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Usa, agente di Minneapolis incriminata per omicidio di secondo grado #KimPotter - MediasetTgcom24 : Usa, agente di Minneapolis incriminata per omicidio di secondo grado #KimPotter - ineeducameron : RT @Asiablog_it: ?? #USA ???? Naisha Wright, la zia di #DaunteWright, il 20enne ucciso dalla poliziotta Kim Potter a #Minneapolis. Secondo l… -