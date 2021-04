Uomini e Donne, anticipazioni 14 aprile: Maria Tona continua il suo percorso? Armando interessato a Monalisa (Di mercoledì 14 aprile 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 14 aprile: ecco lo spoiler della puntata di oggi. Probabile, anche perché qualcuno ha notato che quest’anno le anticipazioni sono molte di meno rispetto al passato e appunto basate sull’incertezza che si parli di questo o quel personaggio. Anche perché sono notoriamente registrate. Uomini e Donne, anticipazioni 14 aprile: Samantha più interessata a Bodhan che ad Alessio Lo abbiamo visto nelle ultime puntate, quando nello studio di Maria De Filippi ha fatto il suo ingresso per corteggiare la tronista Bodhan Beyba, ex tentatore di origine ucraina di “Temptation Island”. Samantha Curcio, conquistata dalla difficile vita che ha avuto il ragazzo, continua a preferirlo al ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 14 aprile 2021)14: ecco lo spoiler della puntata di oggi. Probabile, anche perché qualcuno ha notato che quest’anno lesono molte di meno rispetto al passato e appunto basate sull’incertezza che si parli di questo o quel personaggio. Anche perché sono notoriamente registrate.14: Samantha più interessata a Bodhan che ad Alessio Lo abbiamo visto nelle ultime puntate, quando nello studio diDe Filippi ha fatto il suo ingresso per corteggiare la tronista Bodhan Beyba, ex tentatore di origine ucraina di “Temptation Island”. Samantha Curcio, conquistata dalla difficile vita che ha avuto il ragazzo,a preferirlo al ...

