Unreal Engine 5 e 4: MetaHuman Creator, l'app per creare volti iperrealistici è disponibile in accesso anticipato (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'arrivo della nuova generazione di console ha portato con sé un'evoluzione piuttosto che una vera rivoluzione per quanto riguarda la grafica dei videogiochi. Tuttavia, questo non vuol dire che i giganti del settore non stiano investendo molte risorse nello sviluppo di tecnologie all'avanguardia che possono essere utilizzate in comune il prima possibile e MetaHuman Creator è uno dei più promettenti. Dopo essere stato presentato ufficialmente lo scorso febbraio, l'ambizioso editore di Epic Games è ora disponibile in accesso anticipato, quindi gli utenti possono ora iniziare a creare esseri umani digitali incredibilmente realistici. Questa applicazione funziona attraverso il cloud e utilizza il motore grafico Unreal Engine 5 per offrire infinite opzioni ...

