Uno in attesa e 2-3 in cantiere: gli altri vaccini anti-Covid per l'Italia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca, ora avanti i prossimi. Sono tre i vaccini attualmente in uso in Italia, ma presto altri potrebbero aggiungersi alla lista. Johnson & Johnson è già lì in attesa dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'Ema. L'azienda ha fatto sapere che ritarderà il lancio in commercio del suo preparato in Europa, "in un'ottica di trasparenza e in attesa delle valutazioni delle autorità sanitarie Ue". La scelta arriva dopo che le autorità sanitarie Usa hanno sospeso almeno per qualche giorno l'utilizzo del prodotto della Janssen a seguito di pochi casi di reazione grave, tra cui uno mortale. Le prime 184 mila dosi per l'Italia del vaccino 'one shot', sono arrivate ieri all'aeroporto militare di Pratica di Mare. Lì per ora rimarranno, in ...

