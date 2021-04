Una vulnerabilità grave minaccia la sicurezza dei web browser Google Chrome e Microsoft Edge (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un ricercatore di sicurezza ha da poco pubblicato su Twitter un esempio pratico di codice in grado di sfruttare una seria vulnerabilità zero-day nelle versioni attuali di Google Chrome, Microsoft Edge e molti altri browser basati su Chromium. La soluzione arriverà però molto presto. Una vulnerabilità zero-day indica una falla di sicurezza conosciuta pubblicamente ma non ancora risolta nelle versioni attuali del software che ne è afflitto. In questo caso stiamo parlando del motore JavaScript V8 dei browser Chromium che è colpito da una vulnerabilità grave, la quale permette l’esecuzione remota di codice. Il codice PoC (Proof of Concept) è stato pubblicato su Twitter dal ricercatore per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un ricercatore diha da poco pubblicato su Twitter un esempio pratico di codice in grado di sfruttare una seriazero-day nelle versioni attuali die molti altribasati su Chromium. La soluzione arriverà però molto presto. Unazero-day indica una falla diconosciuta pubblicamente ma non ancora risolta nelle versioni attuali del software che ne è afflitto. In questo caso stiamo parlando del motore JavaScript V8 deiChromium che è colpito da una, la quale permette l’esecuzione remota di codice. Il codice PoC (Proof of Concept) è stato pubblicato su Twitter dal ricercatore per ...

