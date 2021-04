Una vita, anticipazioni 14 aprile: il ritorno di Maite (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un ritorno inaspettato renderà molto felice la giovane Camino. Le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 14 aprile, rivelano che Maite, dopo essere andata via con una scusa, tornerà nel quartiere e si metterà d'accordo con la Pasamar per riprendere le lezioni. Nel frattempo, Santiago affronterà Felipe e gli intimerà di stare lontano da sua moglie mentre Cinta comunicherà ai genitori di essersi fidanzata ufficialmente con Emilio. Infine, Margarita continuerà ad insinuare in Bellita il dubbio sulla fedeltà di José. Una vita, spoiler 14 aprile: Santiago intima a Felipe di stare lontano da Marcia Marcia, dopo aver superato il colloquio per il posto di cameriera personale della moglie dell'ambasciatore brasiliano, ha deciso di andare da Felipe per ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Uninaspettato renderà molto felice la giovane Camino. LeUnainerenti la puntata in onda oggi 14, rivelano che, dopo essere andata via con una scusa, tornerà nel quartiere e si metterà d'accordo con la Pasamar per riprendere le lezioni. Nel frattempo, Santiago affronterà Felipe e gli intimerà di stare lontano da sua moglie mentre Cinta comunicherà ai genitori di essersi fidanzata ufficialmente con Emilio. Infine, Margarita continuerà ad insinuare in Bellita il dubbio sulla fedeltà di José. Una, spoiler 14: Santiago intima a Felipe di stare lontano da Marcia Marcia, dopo aver superato il colloquio per il posto di cameriera personale della moglie dell'ambasciatore brasiliano, ha deciso di andare da Felipe per ...

