Una Vita, 14 aprile 2021: anticipazioni puntata di oggi. Santiago contro Felipe (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una Vita, 14 aprile 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi on onda su Canale 5 Una Vita, 14 aprile 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Marcia ha finalmente ottenuto un impego stabile e come cameriera personale. E’ molto felice della cosa ma ha qualche sospetto a riguardo. La fortuna che ha ricevuto è fin troppo grande e confrontandosi con i vicini scoprirà che è tutto merito di Felipe, che ha messo una buona parola con l’ambasciatore. La Sampaio deciderà di raggiungerlo per poterlo ringraziare direttamente, ma il loro incontro riaprirà il loro cuore. Entrambi non hanno dimenticato l’altro e ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una, 14: ecco cosa succederà nelladion onda su Canale 5 Una, 14: ecco cosa succederà nelladidella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Marcia ha finalmente ottenuto un impego stabile e come cameriera personale. E’ molto felice della cosa ma ha qualche sospetto a riguardo. La fortuna che ha ricevuto è fin troppo grande e confrontandosi con i vicini scoprirà che è tutto merito di, che ha messo una buona parola con l’ambasciatore. La Sampaio deciderà di raggiungerlo per poterlo ringraziare direttamente, ma il loro inriaprirà il loro cuore. Entrambi non hanno dimenticato l’altro e ...

