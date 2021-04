«Una vergogna inaudita»: il M5s contro il ripristino del vitalizio a Formigoni. Gli era stato sospeso dopo la condanna per corruzione (Di mercoledì 14 aprile 2021) La cosiddetta delibera Grasso-Boldrini, del 2015, che blocca i vitalizi per i chi è stato condannato in via definitiva per reati gravi, è stata annullata: la Commissione contenziosa del Senato ha deciso così di ripristinare il vitalizio di Roberto Formigoni. L’ex parlamentare e presidente della Regione Lombardia era stato raggiunto, il 21 febbraio 2019, da una sentenza della Corte di Cassazione che l’ha condannato a 5 anni e 10 mesi per il caso Maugeri, un’eccellenza della sanità lombarda al centro di giri illeciti di denaro. Con la decisione della Commissione di ieri, 13 aprile, Formigoni tornerà a ricevere il vitalizio da 7 mila euro, arretrati compresi. «Ho fatto bene a fare ricorso perché ho ottenuto una misura di giustizia non solo per me ma ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 aprile 2021) La cosiddetta delibera Grasso-Boldrini, del 2015, che blocca i vitalizi per i chi èto in via definitiva per reati gravi, è stata annullata: la Commissione contenziosa del Senato ha deciso così di ripristinare ildi Roberto. L’ex parlamentare e presidente della Regione Lombardia eraraggiunto, il 21 febbraio 2019, da una sentenza della Corte di Cassazione che l’hato a 5 anni e 10 mesi per il caso Maugeri, un’eccellenza della sanità lombarda al centro di giri illeciti di denaro. Con la decisione della Commissione di ieri, 13 aprile,tornerà a ricevere ilda 7 mila euro, arretrati compresi. «Ho fatto bene a fare ricorso perché ho ottenuto una misura di giustizia non solo per me ma ...

PaolaTavernaM5S : Gli italiani che ogni giorno lavorano e cercano di arrivare a fine mese ringraziano di cuore Caliendo, Pillon e Ric… - ettore_licheri : Vogliamo delle risposte immediate sul #vitalizio che riceverà nuovamente il condannato #Formigoni. La gente è esas… - LegaSalvini : BAR, RISTORANTI E PALESTRE PER ZINGARETTI SONO DEI 'LAVORETTI'??? UNA VERGOGNA! È questo il rispetto del PD per il… - silvacoscina : @Alberto_zz0 @borghi_claudio @MarzeoF Non è affatto sbagliata. Un parlamentare che non sa come funziona una commiss… - sissiisissi2 : RT @DinoGiarrusso: LO SCHIFO ASSOLUTO! Ridare il vitalizio a condannati quali #Formigoni e Del Turco, mentre gli italiani faticano a vivere… -