Una nave si capovolge nel Golfo del Messico: la Guardia costiera Usa salva 6 persone. 12 i dispersi – Il video (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Guardia costiera degli Stati Uniti ha effettuato un’operazione di soccorso nel Golfo del Messico, ed è riuscita a trarre in salvo 6 persone finite in mare in seguito al capovolgimento di una nave commerciale. Altri 12 membri dell’equipaggio che erano a bordo dell’imbarcazione risultano al momento dispersi. Le cause dietro l’incidente non sono ancora state confermate, ma potrebbero essere legate al mare grosso generato dalle forti correnti di maltempo che si è abbattuto negli ultimi giorni sulle coste della vicina Louisiana. Dalle 8 di ieri sera, ora in cui è stato registrato l’Sos, le squadre di soccorsi stanno lavorando per trovare i dispersi. April 14, 2021 video: Ansa Leggi anche: La nave cargo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ladegli Stati Uniti ha effettuato un’operazione di soccorso neldel, ed è riuscita a trarre in salvo 6finite in mare in seguito al capovolgimento di unacommerciale. Altri 12 membri dell’equipaggio che erano a bordo dell’imbarcazione risultano al momento. Le cause dietro l’incidente non sono ancora state confermate, ma potrebbero essere legate al mare grosso generato dalle forti correnti di maltempo che si è abbattuto negli ultimi giorni sulle coste della vicina Louisiana. Dalle 8 di ieri sera, ora in cui è stato registrato l’Sos, le squadre di soccorsi stanno lavorando per trovare i. April 14, 2021: Ansa Leggi anche: Lacargo ...

Advertising

AmbasciataUSA : Il velivolo U.S. Marine Corps MV-22s atterra sul ponte di nave #Cavour, @ItalianNavy. La prima volta su una portaer… - anordestdiche : L'Autorità del canale di Suez (SCA) ha avviato una richiesta di risarcimento di 916 milioni di dollari nei confront… - ApologetA1 : RT @WeltanschauungI: 'In una nave che affonda gli intellettuali sono i primi a fuggire, subito dopo i topi e molto prima della puttane' M… - Harrysredcherry : ma in che senso il pentagono ha confermato che un UFO a forma di piramide sorvola una nave americana, io sinceramente ho paura - Khris_St : RT @WeltanschauungI: 'In una nave che affonda gli intellettuali sono i primi a fuggire, subito dopo i topi e molto prima della puttane' M… -