Un posto al sole anticipazioni: SPERANZA va e viene, Samuel è cotto! E Vittorio? (Di mercoledì 14 aprile 2021) Più che una SPERANZA, si è dimostrata un ciclone! SPERANZA Altieri (Mariasole Di Maio), fresca new entry di Un posto al sole, è già riuscita in pochi giorni a far saltare gli equilibri emotivi di più di un personaggio della soap partenopea di Rai 3 e, contrariamente a quel che si evince dalle attuali puntate, la sua permanenza a Napoli potrebbe prolungarsi più del previsto… Leggi anche: UN posto AL sole, anticipazioni puntata di mercoledì 14 aprile 2021 Cosa prova Vittorio (Amato D'Auria) per la nuova arrivata? Sicuramente il figlio di Guido (Germano Bellavia) sta cercando – non senza difficoltà! – di non lasciarsi coinvolgere troppo da SPERANZA, visto che il suo cuore apparterrebbe ancora ad Alex (Maria Maurigi), ...

