Un Posto al Sole, anticipazioni 14 aprile 2021: il segreto di Speranza

anticipazioni Un Posto al Sole oggi 14 aprile 2021 con alcuni colpi di scena che metteranno non pochi dubbi ai protagonisti della soap. Che cosa sta per accadere a Napoli? 

L'incontro ai Cantieri

Trama Un Posto al Sole oggi 14 aprile 2021 con una verità che si potrebbe scoprire tra poche puntate. Abbiamo visto di come Ferri abbia avuto un faccia a faccia con il mandante dei sabotaggi senza nemmeno rendersene conto. Nel frattempo anche Boschi ha dei sospetti su un personaggio, ma per beccarlo con le mani nel sacco ha necessità di un complice fidato. Per Boschi è importante non deludere Roberto Ferri, per questo non toglie mai gli occhi di dosso da Ernesto che potrebbe essere proprio la mano - non la mente - dei sabotaggi. Nella puntata ...

