Un caso di morte sospetta su 7 milioni di dosi somministrate. La campagna vaccinale anti Covid non conosce pace

Sei casi di trombosi negli Stati Uniti, uno dei quali letale su 7 milioni di dosi somministrate. Per questo Johnson & Johnson sospende la distribuzione, dispone il blocco in Europa e si prende il tempo di verificare. Per l'Italia festa finita prima di cominciare. E le fiale arrivate ieri sono ferme a Pratica di Mare in attesa che si decida come proseguire la campagna vaccinale messa negli ultimi tempi molto a dura prova, da questi continui stop and go delle case farmaceutiche.

Stop al vaccino Johnson & Johnson

Nel comunicato, la Food and Drug Administration, che ha la ...

