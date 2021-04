Umiliazioni in DaD: Studenti Manifestano per Denunciare La Situazione (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’episodio della studentessa che, durante l’interrogazione in DaD, ha ricevuto la richiesta di bendarsi per dimostrare la sua onestà, non è un caso isolato. Alcuni Studenti hanno deciso di manifestare ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’episodio della studentessa che, durante l’interrogazione in DaD, ha ricevuto la richiesta di bendarsi per dimostrare la sua onestà, non è un caso isolato. Alcunihanno deciso di manifestare ...

