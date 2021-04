Ultimi test invernali prima del lancio per la Cupra Born elettrica (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vicino al Circolo Polare Artico la nuova Cupra Born è stata sottoposta agli Ultimi winter test prima del lancio. Negli Ultimi due anni il primo modello 100% elettrico di Cupra è stato testato in un circuito di 6 km quadrati progettato sopra un lago ghiacciato; ora, durante gli Ultimi test, Born è stata portata al limite in condizioni estreme. Il team di ingegneri Cupra ha sottoposto il nuovo modello a oltre 1.000 test con le temperature più basse del pianeta. Il test di durabilità ad esempio consiste nel guidare l’auto per 30.000 km, giorno e notte, con l’obiettivo di garantire che renda perfettamente in qualsiasi situazione. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vicino al Circolo Polare Artico la nuovaè stata sottoposta agliwinterdel. Neglidue anni il primo modello 100% elettrico diè statoato in un circuito di 6 km quadrati progettato sopra un lago ghiacciato; ora, durante gliè stata portata al limite in condizioni estreme. Il team di ingegneriha sottoposto il nuovo modello a oltre 1.000con le temperature più basse del pianeta. Ildi durabilità ad esempio consiste nel guidare l’auto per 30.000 km, giorno e notte, con l’obiettivo di garantire che renda perfettamente in qualsiasi situazione. Il ...

Advertising

SFerrero_ : I test rapidi sono in convenzione con aziende private che hanno permesso questa capacità. La riapertura della DK è… - MonopoliCalcio : La S.S. Monopoli 1966 comunica che gli ultimi risultati dei test anti Covid-19 a cui si è sottoposto l’intero grupp… - Lincy10415 : @krt0ffl Credo perché quello rapido non sia al 100% affidabile, nemmeno il molecolare ma lo è sicuramente di più. P… - Lucia39134555 : RT @GabrieleIuvina1: ???? Deciso. Le aziende dovranno offrire ai propri dipendenti i test antivirus. Per questi ultimi, però, restano facolta… - GabrieleIuvina1 : ???? Deciso. Le aziende dovranno offrire ai propri dipendenti i test antivirus. Per questi ultimi, però, restano faco… -