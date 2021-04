Ultime Notizie Serie A: Soriano si racconta, il caso Gasperini (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.50 – Bologna, Soriano: «Mihajlovic mi conosce come nessuno. Per l’Europeo non mollo» – Il centrocampista del Bologna ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del suo rapporto con Mihajlovic e degli obiettivi per il futuro: Lui mi conosce come nessuno, è l’allenatore col quale ho vissuto più calcio considerando anche la Sampdoria». Le parole Ore 9.15 – Inter, Conte e il turnover limitato: in nove oltre i 2mila minuti in campo – L’Inter vola in campionato anche senza turnover: sono ben nove i calciatori nerazzurri oltre la soglia dei 2mila minuti giocati. La notizia Ore 8.40 – L’Atalanta fa quadrato intorno a Gasperini: il silenzio sul ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.50 – Bologna,: «Mihajlovic mi conosce come nessuno. Per l’Europeo non mollo» – Il centrocampista del Bologna ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del suo rapporto con Mihajlovic e degli obiettivi per il futuro: Lui mi conosce come nessuno, è l’allenatore col quale ho vissuto più calcio considerando anche la Sampdoria». Le parole Ore 9.15 – Inter, Conte e il turnover limitato: in nove oltre i 2mila minuti in campo – L’Inter vola in campionato anche senza turnover: sono ben nove i calciatori nerazzurri oltre la soglia dei 2mila minuti giocati. La notizia Ore 8.40 – L’Atalanta fa quadrato intorno a: il silenzio sul ...

