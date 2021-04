Ultime Notizie Roma del 14-04-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 aprile 2021)dailynews radiogiornale e mercoledì 14 aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in su le autorità sanitarie americane sospendono l’uso del vaccino Johnson & Johnson Dopo alcuni casi di reazioni avverse gravi l’azienda Rimanga così il lancio in commercio in Europa le dosi già arrivata in Italia restano per ora fermi a Pratica di Mare si rischiano Dunque nuovi ritardi per la campagna vaccinale italiana anche per l’effetto psicosi figliolo il corso saranno oggi in Val d’Aosta il tasso di Poste di via Nazionale scende intanto al 4,4% altri 476 i decessi lecito aspettarsi delle riaperture per maggio a ferma speranza in vista del confronto di domani tra governo e regioni ipotesi ristoranti aperti per cena all’aperto sostegni il Consiglio dei Ministri d’ambrogi la richiesta al Parlamento del Nuovo Testamento di bilancia da 40 miliardi per finanziare il ...