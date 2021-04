UFFICIALE Cagliari | Carboni rinnova fino al 2025 | il comunicato

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il difensore delAndreahato il suo contratto con i rossoblùal. Ildel club Ilpremia l’operato del difensore Andreache ormai si divide tra il campionato Primavera e la prima squadra con buonissime prestazioni. Pochi minuti fa il club hatramite i suoi canali social il rinnovo del contratto del giovane sardoal. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24– «IlCalcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Andreache ha sottoscritto con il Club un accordo sino al 30 giugno ...

UFFICIALE - Cagliari, Carboni rinnova fino al 2025

Il Cagliari blinda Andrea Carboni, ufficiale il rinnovo del difensore fino al 2025. Il comunicato: Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Andrea Carboni che ha firmato un nuovo contratto con la società sarda valido fino al 30 giugno 2025.