Uefa, svolta epocale in arrivo: cambia la regola dei gol segnati in trasferta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Da anni il gol segnato in trasferta nelle competizioni internazionali è stato decisivo per il passaggio del turno. Sia nella vecchia Coppa Campioni che nella attuale Champions League molte sfide sono state decise dalla rete messa a segno lontano dalle mura amiche. L'ultimo match di Champions League che ha determinato la qualificazione della squadra ad aver fatto più gol in trasferta è stato quello di ieri tra il PSG e il Bayern. Ma questa vecchia regola sta per essere cancellata. La Uefa infatti prevede di apportare importanti modifiche alla vecchia regola dei gol in trasferta per la prossima stagione, secondo quanto riporta The Sun. Secondo la fonte inglese, con le nuove regole, che l'Uefa sta studiando, i gol in trasferta verranno conteggiati solo ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 aprile 2021) Da anni il gol segnato innelle competizioni internazionali è stato decisivo per il passaggio del turno. Sia nella vecchia Coppa Campioni che nella attuale Champions League molte sfide sono state decise dalla rete messa a segno lontano dalle mura amiche. L'ultimo match di Champions League che ha determinato la qualificazione della squadra ad aver fatto più gol inè stato quello di ieri tra il PSG e il Bayern. Ma questa vecchiasta per essere cancellata. Lainfatti prevede di apportare importanti modifiche alla vecchiadei gol inper la prossima stagione, secondo quanto riporta The Sun. Secondo la fonte inglese, con le nuove regole, che l'sta studiando, i gol inverranno conteggiati solo ...

