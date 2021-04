Udinese | Il Napoli ci ha chiesto De Paul | | ma è costoso

Advertising

marcoconterio : ?? ???? Il vicepresidente dell'#Udinese Campoccia a Radio Marte confessa: 'Il #Napoli di @ADeLaurentiis ci ha chiesto… - pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - _SiGonfiaLaRete : Mercato #Napoli, vivo l'interesse per #DePaul: le parole del vice presidente dell'#Udinese - pisto_gol : RT @FinancialSs: Quanto costa un punto in #SerieA? Il rapporto fra punti e monte ingaggi ?????? ? I migliori: #SPEZIA 0,53 #VERONA 0,57 #AT… - FinancialSs : Quanto costa un punto in #SerieA? Il rapporto fra punti e monte ingaggi ?????? ? I migliori: #SPEZIA 0,53 #VERONA 0… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Napoli

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 18.22 - De Paul al? - Il vicepresidente dell'Stefano Campoccia ha confermato l'interesse delper il capitano bianconero Rodrigo De Paul in un'intervista rilasciata a Radio Marte: "De ...Ribaltone per De Paul in ottica calciomercato, sul talento dell'c'è anche iloltre a Juventus e Inter Non solo Juventus e Inter su Rodrigo De Paul. Il talento classe 1994, autore di 6 assist e 6 gol in 29 presenze di campionato, piace molto anche al ...A far chiarezza sul futuro del centrocampista è il vice presidente dell’Udinese Stefano Campoccia. De Paul-Napoli, il vice presidente dell’Udinese rivela: “De Laurentiis lo ha chiesto, ma costa tanto” ...UDINESE-TORINO (Sabato ore 20.45 ... JUVENTUS-GENOA (Domenica ore 15) La Juventus è impegnata nel recupero della 3a giornata contro il Napoli. Squalificato Strootman, nel centrocampo rossoblù può ...