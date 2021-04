Udine | stanziati 150 mila euro per iniziative culturali estive

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La Giunta, nella seduta di martedì, ha deliberato l’approvazione del bando per lo stanziamento di contributi ad hoc, pari a 150, per il sostegno delle attività dell’estate in città che si terranno tra il I giugno e il 31 ottobre. Sono ammesse tutte le, manifestazioni, rassegne che riguarderanno i settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare ed etnografica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, della letteratura, temi di attualità e delle scienze sociali. “L’obiettivo – precisa l’Assessore alla cultura Fabrizio Cigolot – di questo stanziamento è duplice: da un lato offrire alla cittadinanza e ai visitatori delle occasionidi ...

Telefriuli1 : Estate a Udine: stanziati 150 mila euro per gli eventi in città Il fondo servirà a sostenere le iniziative cultural… -

Ultime Notizie dalla rete : Udine stanziati

Telefriuli

"Confermo che il completamento del raddoppio della linea di circonvallazione e il rinnovo impiantistico del nodo di, interventi per i quali al momento risultano50 dei 200 milioni di euro necessari, consentiranno di spostare tutto il traffico ferroviario dalla linea storica". Il chiarimento arriva ......pertinente e pone una questione di rilevanza strategica per il futuro della città di. Anzi, ... Di esempi ce ne sono diversi, a partire dalle decine di milioni di europer il porto ...La Giunta, nella seduta di martedì, ha deliberato l’approvazione del bando per lo stanziamento di contributi ad hoc, pari a 150mila euro, per il ...A seguito dell’approvazione della delibera di Giunta n. 54 del 02/04/2021 marzo 2021 avente ad oggetto: “Prelevamento dal fondo di riserva per ...