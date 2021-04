Udienza generale del Papa: “Perché il Maligno odia la preghiera?” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nell’Udienza generale odierna, Papa Francesco si è soffermato sulla preghiera come fatto comunitario, che rafforza la Chiesa nel suo insieme. La fede si trasmette di generazione in generazione in primo luogo attraverso la preghiera. Si può imparare a pregare da chiunque: dai propri familiari ai maestri di spiritualità. Senza preghiera non ce la faremmo mai… L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nell’odierna,Francesco si è soffermato sullacome fatto comunitario, che rafforza la Chiesa nel suo insieme. La fede si trasmette di generazione in generazione in primo luogo attraverso la. Si può imparare a pregare da chiunque: dai propri familiari ai maestri di spiritualità. Senzanon ce la faremmo mai… L'articolo proviene da La Luce di Maria.

