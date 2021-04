Twitch | Ludwig termina la lunga maratona dopo 31 giorni di streaming continuo

Advertising

Eurogamer_it : #Twitch: Ludwig termina la sua lunga maratone dopo 31 giorni di streaming continuo. - Primaonline : 31 giorni in diretta su Twitch, Ludwig Ahgren batte ogni record: oltre 280mila gli spettatori paganti - misteruplay2016 : Ludwig da record su Twitch! Numero di abbonati di Ninja superato dopo una maratona ‘infinita’ di 31 giorni - misteruplay2016 : Ludwig ha il record di Ninja nel mirino: è il secondo streamer di Twitch con 200.000 iscritti -

Ultime Notizie dalla rete : Twitch Ludwig

Anders Ahgren è uno streamer americano molto famoso su, ma anche uno YouTuber e un commentatore e concorrente di eSport. Sutrasmette contenuti relativi ai videogiochi ma non ...Il famoso streamer di, è diventato il secondo streamer a raggiungere i 200.000 iscritti mentre la sua subathon è ancora in corso.ha dato il via alla sua subathon il 14 marzo. Con ogni nuovo ...Ludwig Ahgren, 31 giorni dopo aver iniziato la sua ormai storica subathon su Twitch, ha interrotto il suo streaming "infinito". Il 14 marzo, Ludwig ha fatto una promessa ambiziosa: avrebbe mantenuto ...Dopo essere rimasto connesso per 31 giorni di fila, lo streamer Ludwig Ahgren ha battuto il record assoluto di abbonati a Twitch.