Tv in lutto, la sua storia ha commosso il mondo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un suo ricordo con tutte le foto a fine articolo A dispetto dell’enorme successo con «Le avventure di Rin Tin Tin», dove per 164 episodi ha interpretato il piccolo orfano Rusty salvato dai soldati di stanza a Forte Apache insieme al suo fedele pastore tedesco Rin Tin Tin, l’attore Lee Aaker è morto da indigente a Mesa, in Arizona (il certificato di morte lo elenca infatti come «defunto indigente») per le conseguenze di un ictus. Come ha detto a «The Hollywood Reporter» l’ex star di «Donna Reed Show», Paul Petersen, che da anni sostiene e aiuta gli ex attori bambini, il 77enne Aaker ha combattuto durante tutta la sua vita contro l’abuso di alcol e droghe «ed era da solo, con un unico parente in vita che non poteva aiutarlo». Nato a Inglewood, in California, il 25 settembre del 1943, all’età di 8 anni ottenne il suo primissimo ingaggio per «Benji» (che vincerà poi l’Oscar per ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un suo ricordo con tutte le foto a fine articolo A dispetto dell’enorme successo con «Le avventure di Rin Tin Tin», dove per 164 episodi ha interpretato il piccolo orfano Rusty salvato dai soldati di stanza a Forte Apache insieme al suo fedele pastore tedesco Rin Tin Tin, l’attore Lee Aaker è morto da indigente a Mesa, in Arizona (il certificato di morte lo elenca infatti come «defunto indigente») per le conseguenze di un ictus. Come ha detto a «The Hollywood Reporter» l’ex star di «Donna Reed Show», Paul Petersen, che da anni sostiene e aiuta gli ex attori bambini, il 77enne Aaker ha combattuto durante tutta la sua vita contro l’abuso di alcol e droghe «ed era da solo, con un unico parente in vita che non poteva aiutarlo». Nato a Inglewood, in California, il 25 settembre del 1943, all’età di 8 anni ottenne il suo primissimo ingaggio per «Benji» (che vincerà poi l’Oscar per ...

