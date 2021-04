Tuttosport | Maksimovic proposto all’Inter | ma non è una prima scelta

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Nikolalascerà il Napoli al termine della stagione, dopo il mancato rinnovo sul contratto in scadenza. L’Inter segue gli sviluppi della vicenda, ma come riportanon è una priorità per il mercato dei nerazzurri. Non è un mistero che Ramadani, potente agente internazionale che cura gli interessi anche di Handanovic, abbiada tempo, 29enne centrale serbo in scadenza di contratto col Napoli. Il giocatore, come alternativa, non dispiace, ma non è una. L'articolo ilNapolista.

Tuttosport Maksimovic

