Tutti in classe da maggio, il Governo ci pensa. Speranza: "Valutazioni che dobbiamo fare" (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Governo valuta la riapertura delle scuole superiori al 100%: il piano è quello di far concludere l'anno scolastico in presenza a Tutti gli studenti. E' chiaro che bisogna valutare i dati ma la spinta "aperturista" sembra essere prevalente all'interno della maggioranza. E anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, noto per le sue posizioni rigide nei mesi scorsi, punterebbe proprio sulla scuola in presenza per la fine dell'anno scolastico.

