Tumori, ecco come si innescano e proliferano: lo studio italiano su Nature (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Adnkronos) - Scoperto dai ricercatori dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e dell'Università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con altri centri di ricerca europei e statunitensi, come si innesca il processo di proliferazione dei Tumori. Dopo decenni di ricerche e molte ipotesi - spiegano dall'Irccs capitolino - si chiude il cerchio sui meccanismi del ciclo cellulare, il processo attraverso cui le cellule, anche quelle tumorali, maturano e proliferano. I ricercatori hanno scoperto il tassello mancante: cosa regola la vita della Ciclina D, una molecola essenziale nella divisione delle cellule. L'interruttore che accende e spegne l'attività della Ciclina D è una proteina chiamata Ambra1: quando non funziona, si innesca un processo che porta alla rapida formazione di tanti tipi di tumore. La scoperta apre la strada a terapie ...

