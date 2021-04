Tumore al seno, Komen Italia: “La Carovana della Prevenzione aumenta le tappe” (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – La pandemia ha determinato una riduzione media del 35% negli screening e già ora oltre 3 mila delle 56 mila donne che affronteranno un tumore del seno in Italia nel 2021 arriveranno alla diagnosi più in ritardo. Anche le cure sono state fortemente rallentate e rese più difficili. C’è bisogno quindi di un impegno straordinario ed è in quest’ottica che la Komen Italia ha scelto di rafforzare le proprie attività per dare risposte concrete all’emergenza sanitaria da Covid-19. Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – La pandemia ha determinato una riduzione media del 35% negli screening e già ora oltre 3 mila delle 56 mila donne che affronteranno un tumore del seno in Italia nel 2021 arriveranno alla diagnosi più in ritardo. Anche le cure sono state fortemente rallentate e rese più difficili. C’è bisogno quindi di un impegno straordinario ed è in quest’ottica che la Komen Italia ha scelto di rafforzare le proprie attività per dare risposte concrete all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Advertising

nzingaretti : Nel #Lazio abbiamo approvato una legge a cui teniamo moltissimo, per la vita delle donne operate di tumore al seno.… - MagTua : Lotta al tumore, aspettando la #RaceforTheCure, tante iniziative #aspettandolarace @komenitalia - salutedomani : TUMORE AL SENO, SOLO IL 17% DELLE PAZIENTI PUO' UTILIZZARE LA PSICO-ONCOLOGIA - Pilipo83 : RT @nzingaretti: Nel #Lazio abbiamo approvato una legge a cui teniamo moltissimo, per la vita delle donne operate di tumore al seno. Se lo… - VolontadiVivere : L'importanza (e l'effettiva presenza) del supporto psicologico per le donne con tumore al seno nei 'numeri' del pro… -