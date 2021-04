Tuchel accusa Conceição | «A fine partita mi ha inseguito» – VIDEO

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il tecnico del Chelsea Thomasha parlato in conferenza stampa parlando del battibecco avuto con l’allenatore del Porto Sergio Conceicao Il tecnico del Chelsea Thomasha parlato in conferenza stampa parlando del battibecco avuto con l’allenatore del Porto Sergio Conceicao al termina della sfida di Champions League. LITIGIO – «Aho avuto una piccola discussione con l’allenatore del Porto. All’improvviso mi sono ritrovato tutta la squadra che mi veniva dietro. Pensavo che fosse una cosa tra e il loro allenatore ma evidentemente non era così. Ma allanon è successo nulla». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Zsolt Löw, vice di Thomas, ha parlato dell'esonero del tecnico tedesco da parte del Psg: ecco le parole dell'ungherese sulla vicenda

Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa parlando del battibecco avuto con l'allenatore del Porto Sergio Conceicao Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato in confer ...

Per essere un match sulla carta assai tranquillo, di scintille in Chelsea-Porto ce ne sono state eccome. La vittoria esterna degli uomini di Tuchel, che all'andata si sono imposti per 0-2 su quelli di ...