Treviglio | trasporto gratuito verso gli hub vaccinali per 70-79enni

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Comune di, fin dal primo di marzo, ha messo a disposizione gratuitamente per i suoi cittadini un servizio per la vaccinazione, rivolto ad anziani (ora anche per la fascia d’età 70-79 anni) e persone con disabilità privi di rete familiare che siano impossibilitati a recarsi in modo autonomo presso gli hubdiFiera, PalaSpirà di Spirano e Gran Shopping ad Antegnate e altri. A sostegno della campagna vaccinale in corso, l’amministrazione comunale ha attivato un servizio per i cittadini trevigliesi che consente ilandata e ritorno dalla propria abitazione ai centri, grazie al coordinamento dei Servizi alla Persona con Croce Rossa, Auser esolidale. “È un’iniziativa estremamente importante – afferma la vicesindaco e assessore ...

... a Ponte San Pietro 99 di cui 4 in rianimazione; a96 (16 i più gravi); all'Istituto ... I trasporti Da giovedì l'Agenzia delpubblico locale ha iniziato a preparare il ritorno alla ...Anche i costi di" in particolare dall'Estremo Oriente " sono aumentati, secondo quanto ... attualmente a, come un fulcro produttivo anche di parti in carbonio, ruote e manubri, ...L'allarme in via delle Industrie, poco prima di mezzogiorno: 58enne trasportato in condizioni critiche al Papa Giovanni ...Confermato il servizio di trasporto gratuito verso gli hub vaccinali anche per la fascia d’età tra i 70 a i 79 anni. Lo ha reso noto l’Amministrazione comunale di Treviglio in una nota.