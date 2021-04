Travaglio | indecente attacco a Figliuolo in mimetica | «Si traveste da cespuglio»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 14 aprile 2021)persevera nell’opera di demolizione del generalenelle cui mani si trova il destino vaccinale degli italiani. Nell’editoriale del Fatto al direttore – è evidente- non importa un fico secco che le cose vadano bene o male. Il suo livore è contro tutto e tutti dopo la caduta del tandem Conte-Arcuri. Per cui è più interessato all’invettiva che ridicolizzi l’avversario. “Proseguono le polemiche sulle uniformi del Comm. Str. Gen. C. A. F. P., quella di serie e quella; peraltro utilissima per travestirsi dacasomai le cose andassero male, o peggio di così”.cerca di demolireQuel “travestirsi da”, forse farebbe ridere su un set comico, ma è penoso non solo sul piano personale ma ...