Trasporto aereo | corteo spontaneo di lavoratori verso piazza Barberini

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Si sta muovendo dal ministero dello Sviluppo economico, dove è in corso il presidio dei lavoratori del Trasporto aereo, un corteo spontaneo in direzione di piazza Barberini.

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto aereo La "guerra di ombre" tra Iran e Israele Stretto "trattamento" per spedizioni di armi, aerei da trasporto, depositi. Sono dozzine i ... In fondo i militari di Putin hanno un controllo profondo dello spazio aereo di Damasco , ma lasciano fare. ...

Camera: Giorgetti su Alitalia, Air Italy, ex Ilva e riaperture a question time ... Giancarlo Giorgetti, rispondera' oggi alla Camera, nel corso del del question time convocato alle 15, a una serie di interrogazioni riguardanti, tra le altre, il trasporto aereo e la siderurgia. In ...

Trasporto aereo: Giorgetti pronto a ricevere i sindacati (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 apr - Il ministro Giancarlo Giorgetti ricevera' a breve una delegazione dei sindacati del trasporto aereo che questa mattina manifestano sotto la sede del min ...

