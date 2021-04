Totti Soccer School | accordo biennale con Umbro

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma –Italia ha sottoscritto con laun contrattodi sponsorship. La collaborazione tra il brand inglese e la scuola calcio che porta il nome del campione del mondo Francescosi trasforma in un vero contratto di sponsorizzazione della durata. Cosi’ la ‘’, ex ‘Associazione Sportiva Axa Calcio’ sul proprio sito ufficiale. “Sono bastati pochi mesi per comprendere che avevamo fatto una scelta giusta legandoci a un marchio che offre ai nostri ragazzi materiale tecnico di primissima qualita’”, commenta Riccardo, presidente della ‘’ e fratello dello storico capitano ...

ROMA - Novità per Francesco Totti e la sua scuola calcio. Umbro Italia ha infatti sottoscritto con la Totti Soccer School un contratto biennale di sponsorship. La collaborazione tra l'iconico brand inglese e la scuola calcio che porta il nome di uno dei più grandi calciatori italiani della storia era ...