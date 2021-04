Toti | “Chiederemo al governo un calendario delle riaperture | dobbiamo avere il coraggio di fare previsioni”

Leggi su dire

(Di mercoledì 14 aprile 2021) GENOVA – “Domani in Conferenza Stato Regioni chiederemo al governo un calendario: dobbiamo avere il coraggio di fare delle previsioni. Non si riapre un albergo o un ristorante in tre ore, non si acquistano le scorte e non si assume il personale nell’arco di due giorni. Se devo aprire un albergo a Santa Margherita, mi volete dire quando potranno venire i milanesi e se ci sarà la mobilità tra le regioni? Altrimenti, lo apro per mio cugino che abita lì a fianco? E se devo assumere del personale, posso sapere quanti coperti potrò avere?”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a “L’aria che tira” su La7.