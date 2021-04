Toscana, caos vaccini: riaperte e già esaurite le prenotazioni per i settantenni (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Toscana rischia di precipitare nel caos vaccini. Perchè mancano assolutamente certezze. Era stato nuovamente aperto il portale regionale per la prenotazione del vaccino AstraZeneca per i nati dal 1941 al 1951. Ma le dosi di vaccino non erano molte (circa 15mila) e sono state rapidamente prenotate. Quindi portale richiuso. Le vaccinazioni per chi è riuscito a prenotarsi, precisa la Regione, avverrà nei giorni di venerdì 16 e sabato 17 aprile, su appuntamento nel punto vaccinale prescelto in fase di prenotazione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Larischia di precipitare nel. Perchè mancano assolutamente certezze. Era stato nuovamente aperto il portale regionale per la prenotazione del vaccino AstraZeneca per i nati dal 1941 al 1951. Ma le dosi di vaccino non erano molte (circa 15mila) e sono state rapidamente prenotate. Quindi portale richiuso. Le vaccinazioni per chi è riuscito a prenotarsi, precisa la Regione, avverrà nei giorni di venerdì 16 e sabato 17 aprile, su appuntamento nel punto vaccinale prescelto in fase di prenotazione L'articolo proviene da Firenze Post.

