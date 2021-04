Torta al cocco light sofficissima senza burro solo 190 Kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Le prime giornate di sole ci fanno immediatamente venire in mente il mare e con esso i sapori tipici dell’estate. Uno tra questi è il, il suo aroma avvolgente ci riporta immediatamente alla mente distese di sabbia. Allora perché non portiamo in tavola una profumatissimaal? Non dobbiamo preoccuparci della prova costume, perché ha190 calorie a porzione. Non aspettiamo oltre cominciamo a tirare fuori gli ingredienti, fatto questo preparare il dolce ci chiederà davvero pochi minuti, il resto lo farà il forno. Ingredienti: 180 grammi di farina, 150 grammi di yogurt greco zero grassi, 60 grammi di farina di, 50 grammi di stevia, 1 bustina di lievito per dolci, 20 ml di olio di semi, 3 uova, 1 pizzico di sale, la scorza grattugiata di un limone, farina e ...